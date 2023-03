Bundesliga: Hertha offenbart dramatische Finanzlage

Wie der neueste Finanzbericht der Hauptstädter offenbart, hat sich die finanzielle Lage der Berliner drastisch verschlimmert. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2022/23 verzeichnete Hertha bereits von Anfang Juli bis Ende Dezember ein Minus von 44,7 Millionen Euro. Auch in der zweiten Hälfte rechnet Finanzboss Tom Herrich mit einem weiteren Fehlbetrag von 19,3 Millionen Euro - was ein Jahresminus von satten 64 Millionen Euro darstellen würde.

Hilft ein US-Investor der Hertha aus der Klemme?

Ebenfalls pikant: Die möglichen Abfindungszahlungen an den ehemaligen Sportgeschäftsführer Fredi Bobic und Ex-Profi Rune Jarstein, die fristlos gekündigt wurden und bereits Klagen eingereicht haben, sind noch gar nicht in den Finanzbericht mit eingerechnet.

Um den finanziellen Kollaps abzuwenden, benötigt der Hauptstadtklub schnelle Einnahmen - die ein potenzieller US-Investor bringen könnte. So soll Hertha an einem Einstieg des Investors „777 Partners“ interessiert sein, der bis 2026 100 Millionen Euro in den Klub stecken soll. Allerdings steht bereits am 15. März die Abgabe der Lizenzierungsunterlagen bei der DFL an, weshalb die Zeit für Hertha-Präsident Kay Bernstein rennt.