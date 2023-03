Bundesliga heute live: Werder Bremen - Bayer Leverkusen im TV, Stream, Ticker

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen - am 24. Spieltag steigt in der Bundesliga ein Mittelfeld-Duell.

Beide Teams befinden sich derzeit nicht in Schlagdistanz zu den internationalen Rängen, haben aber auch mit dem Abstieg nichts zu tun. Ein Punkt liegt neben den Kontrahenten vom Sonntag (Bundesliga: SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen um 17.30 Uhr im LIVETICKER) .

Die Statistik spricht klar für die Werkself: Werder gewann nur eines seiner letzten elf Pflichtspiele gegen Bayer 04 Leverkusen (sechs Remis, vier Niederlagen ): Der letzte Triumph datiert vom 3:1 am 26. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19. Zu Hause gewann Werder zuletzt im Oktober 2016 (2:1) und blieb seitdem in vier Partien sieglos (zwei Unentschieden, zwei Remis).

Bundesliga live: Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Bremen hat zuletzt gegen den FC Augsburg einen Punkt geholt. Leverkusen reist derweil mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck an. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso konnte unter der Woche in im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Ferencváros Budapest einen 2:0-Sieg einfahren. Am Donnerstag kommt es zum Rückspiel.