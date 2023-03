Bundesliga: Kolo Muani ist Eintrachts Benzema

Diese Ancelotti-Aussage überraschte Glasner

Die Eintracht hat eine Attraktion der Liga in ihren Reihen. Das Offensivspiel der Hessen steht und fällt mit Kolo Muani, der bei Union Berlin nach seiner Rotsperre in der Champions League zurückkehrt. Ist das Team, so die SPORT1-Nachfrage, zu abhängig vom 24-Jährigen? Trainer Oliver Glasner entgegnete: „Das Gefühl habe ich in keiner Weise.“