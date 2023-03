Warum Nagelsmann von seiner Kündigung beim FC Bayern aus den Medien erfuhr

Wie und wann gingen die Freistellung von Julian Nagelsmann und die Gespräche mit Thomas Tuchel über die Bühne? Auf der Pressekonferenz am Samstag verriet Hasan Salihamidzic die genauen Umstände sowie die zeitliche Abfolge.

„Es war eine emotional schwere Entscheidung, besonders für mich, der jeden Tag mit Julian in der Kabine saß“, schob der Sportvorstand des FC Bayern vorweg. „Wenn es so vertrauensvoll ist und wenn man so eine Bindung hat, dann ist es sehr schwer, solch eine Entscheidung zu treffen.“