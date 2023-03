Bundesliga: VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr)

Am Sonntag trifft der VfL Wolfsburg auf Eintracht Frankfurt. Anstoß ist um 17:30 Uhr. Letzte Woche gewann Wolfsburg gegen den 1. FC Köln mit 2:0. Somit belegt der VfL mit 33 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die Eintracht erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit RB Leipzig hervor. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der VfL Wolfsburg denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.