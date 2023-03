Bundesliga: Werder-Duo Ducksch und Füllkrug besser als Messi und Mbappé? “Macht einen stolz“

Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug – das passt einfach!

Mit insgesamt 23 Treffern bilden die Werder-Akteure aktuell das Top-Sturmduo der Bundesliga und sorgten zuletzt dafür, dass sich Bremen bereits aller Abstiegsängste entledigt hat. Acht Tore gingen auf das Konto von Ducksch, 15 erzielte sein kongenialer Nebenmann Füllkrug.

Mehr noch: Im Verbund nehmen es die „hässlichen Vögel“, wie sie sich einst selbst bezeichneten, mit dem wohl besten Offensiv-Gespann der Welt auf. Kylian Mbappé und Lionel Messi legten sich in der französischen Ligue 1 schon 36 Mal gegenseitig die Bälle zum Torschuss auf – genau einmal weniger als Ducksch und Füllkrug (37). „Natürlich macht einen sowas stolz“, sagte Ducksch nun im SPORT1-Interview.

Europaweit steht das Werder-Duo mit diesem Wert auf Platz eins in den Top-5-Ligen. Anschließend schränkte Ducksch aber ein: „Das sind nur Schüsse, die wir uns aufgelegt haben und keine Tore. Da können wir noch dran arbeiten. Dennoch glaube ich, dass das Zusammenspiel zwischen uns sehr, sehr gut funktioniert.“

„Man sieht einfach, dass wir jetzt fast anderthalb Jahre zusammenspielen. Ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind“, fügte der 29-Jährige hinzu.

Ducksch freut Interesse aus Serie A

Vier Tore alleine in den vergangenen vier Spielen – Ducksch befindet sich zweifelsohne in einem Formhoch. Das weckt auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen.

Laut Medienberichten habe der italienische Erstligist FC Turin ein Auge auf den Stürmer geworfen. „Ich habe es auch gelesen“, erklärte Ducksch und lächelte. „Es ist immer wieder schön zu hören, dass so große Namen Interesse haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein Spieler vom SV Werder Bremen und versuche meine Aufgabe hier zu erledigen. Was in der Zukunft passiert, steht noch in den Sternen.“

Das Arbeitspapier des Angreifers endet im Sommer 2024. Auf eine Zukunft in Bremen will sich Ducksch also nicht festlegen. Stattdessen dürfte das Interesse an seiner Person eine Genugtuung sein, nachdem er nach durchwachsenen Leistungen zu Saisonbeginn teilweise hart kritisiert wurde.

All die negativen Kommentare habe Ducksch nicht an sich herangelassen. „Sie spornen mich vielmehr an, noch mehr zu arbeiten, um mir selbst zu beweisen, was ich kann. Ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin und mich Stück für Stück verbessere“, sagte er.