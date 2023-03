BVB-Zukunft? Reus reagiert kurios

Marco Reus sicherte sich beim 2:1-Sieg seines BVB gegen RB Leipzig den vereinsinternen Torschützenrekord in Pflichtspielen. Nach dem Spiel wurde er allerdings auch zu einer anderen Thematik befragt.

So wollte sich DAZN -Reporter Max Siebald nach den Zukunftsplänen des BVB-Kapitäns erkundigen: „Das Stadion ist explodiert, man hat Gänsehaut bekommen. Können Sie sich vorstellen, dass es das Gefühl nächste Saison nicht mehr gibt? Also für Sie ...“ Doch wie sehen Reus‘ Planungen wirklich aus?

„Achso, oah, also jetzt kommst du aber auch von der Situation auf einmal darauf. Äh, nein, natürlich, ich hoffe nicht“, antwortete Reus äußerst zaghaft und sichtlich verwirrt. „Äh sorry, ich war jetzt gerade ...“, zeigte sich mit der Hand an den Kopf, wo sich scheinbar einiges drehte, „jetzt hast du mich komplett erwischt.“