Doppelpass LIVE: Schalke, Gladbach-Aufreger, Bayern vs. BVB! Liveticker

Die Moderatoren Florian König und Jana Wosnitza diskutieren in der Kult-Sendung unter anderem mit den Star-Gästen Christian Keller (Geschäftsführer Sport 1. FC Köln) und Robert Klauß über den Big Point der Schalker im Tabellenkeller und den abgewehrten BVB-Angriff des FC Bayern.

Dazu stellt sich Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann und erklärt in der Runde seine Entscheidungen bei der Partie Mainz 05 - TSG Hoffenheim. Er nimmt zudem Stellung zum Thuram-Aufreger in Gladbach und zum Eklat um Ramy Bensebaini. In einer Live-Schalte steht außerdem Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzabteilung bei Schalke 04, Rede und Antwort.

TOP-THEMA: Thuram-Wirbel! Dopa wird deutlich

Asamoah spricht über Sportdirektor-Ambitionen

Effenberg mit Klartext zu Schalke

++ Thuram-Wirbel! Dopa-Runde wird deutlich +++

Nun geht es um Marcus Thuram und dessen Schwalben-Ärger beim 0:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. „Wir sind uns da ja alle einig - es hätte eine Gelbe Karte geben müssen. Was Thuram da macht, hat im Sport nichts zu suchen. Sogar die kleinen Kinder werden schon so erzogen, dass man das nicht machen darf. Das ist lächerlich auf diesem Niveau. Da tut er sich auch selbst keinen Gefallen, Das geht ja schon in Richtung Betrug, das geht nicht.“

Inzwischen ist auch Stegemann in der Runde. Zu Thuram meint der Referee: „Da kann man nun auch mal sagen anhand dieser Szene: Der Videoassistent hat einen guten Job gemacht.“

+++ Das sind Asamoahs Ambitionen +++

Über eine mögliche Beförderung als Sportdirektor auf Schalke, nachdem Rouven Schröder zu Liga-Rivale RB Leipzig abgewandert ist, meint der Schalker angesprochen auf sein persönliches Interesse, den Posten zu übernehmen: “Ja klar. Am Ende geht es darum, dass wir in der Liga bleiben wollen. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall Sportdirektor zu sein. Mein Studium läuft noch bis Oktober.“

+++ Wirbel um Reis bei Bochum-Rückkehr +++

Nun geht es um die brisante Rückkehr von Thomas Reis. An alter Bochumer Wirkungsstätte wurde der Knappen-Trainer beleidigt und dabei sogar mit Reis beworfen. „Das war zu erwarten“, sagt Asamoah. Dass sein Coach darauf indes sehr emotional reagierte, hat denn auch den Schalker Lizenz-Boss überrascht: “Wer ihn beim Training der Woche erlebt hat, der hat da gar nicht so eine große Anspannung gespürt. Da war er locker. Aber so etwas wie nun in Bochum (u.a. auch ein Hass-Banner gegen Reis, Anm. d. Red.) macht natürlich etwas mit dir.“

Zu verhindern wäre das vielleicht durch bessere Kommunikation, meint dazu Keller: „Man muss im Vorfeld die Frage stellen: Muss so etwas sein? Hätte man das verhindern können? Ich kann aber nicht sagen, was da in der Vergangenheit passiert ist in Bochum im Zusammenhang mit Thomas‘ Wechsel zu Schalke.“

+++ Effenberg: „Da bin ich sprachlos!“ +++

Was Asamoah vor allem positiv stimmt für die Zukunft nach zuvor langer Misere: „Wir wissen, worum es geht, und gegen den BVB ist das natürlich auch ein brisantes Derby. Aber am Ende geht es darum, die Punkte unten zu sammeln.“

Ein Sonderlob zollt das Schalker Urgestein Trainer Reis: „Thomas hat es geschafft, auf seine Art das Kollektiv zu stärken. Hinten stehen wir gut und haben Stabilität reinbekommen, Wir sind eine Einheit, mancher hatte uns vorher ja schon abgeschrieben. Dazu haben wir gute Jungs dazugekommen wie Moritz Jens und Frey.“

Ähnlich sieht das Effenberg: „Thomas Reis hat es geschafft, die Defizite aufzuarbeiten. Zehn Punkte in den letzten sechs Spielen - Respekt, sie sind wieder dran und haben nun das Momentum auf ihrer Seite.“ Den SPORT1-Experten treibt dabei allerdings auch die kuriose 1:0-Führung um, nach dem Patzer von VfL-Keeper Riemann nach einer Flanke von Zalazar: „Da bin ich sprachlos! Riemann geht gar nicht richtig hin.“

Und was meint Klauß dazu aus Trainer-Sicht? „Für mich wird es jetzt total spannend sein gegen Dortmund, wo der Gegner qualitativ besser ist. In den letzten Spielen konnte Schalke den Gegner auffressen, zerstören und war aktiv. Die Gegner hatten keine Mittel - Dortmund wird Mittel haben, um das zu überspielen.“

+++ Klartext von Schalkes Asamoah +++

Der Leiter der Lizenzabteilung bei Schalke 04 wird sich gleich zu Beginn der Sendung in einer Live-Schalte zur Entwicklung der Königsblauen im Abstiegskampf und zum ersten SO4-Auswärtssieg seit November 2019 äußern. Das 2:0 gegen den VfL Bochum dürfte jedenfalls mächtig beflügeln für die kommenden Aufgaben - man denke nur an das große Revierderby gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker).

+++ Es geht los - und Wettschulden eingelöst +++

Die Sendung läuft - aber erst mal klingelt kräftig die Kasse im Dopa-Phrasenschwein. Gleich 600 Euro kommen zusammen durch SPORT1-Experte Effenberg, Moderatorin Wosnitza sowie die Vorwochen-Gäste Maskus Gisdol und Maik Franz. Unter anderem war es dabei gegangen, mit welchen Resultat die Bayern das Topduell gegen Union Berlin gewinnen würden. Da lag manch einer falsch - anstatt 3:0 für den Rekordmeister zu tippen.

