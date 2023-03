Gladbach-Star Bensebaini beleidigt Schiedsrichter nach Platzverweis übel

Der Außenverteidiger von Borussia Mönchengladbach war in der 87. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Der 27-Jährige war zunächst verwarnt worden, weil er den Ball nach einem Foul ins Aus gespielt hatte, für höhnisches Klatschen in Richtung des Unparteiischen sah er dann umgehend noch eine zweite Gelbe.

Am Seitenrand drehte sich der Algerier dann noch einmal in Richtung des Schiedsrichters um und rief erst auf Englisch: „That‘s normal?“ (auf deutsch: Das ist normal?) um dann in Französisch nachzuschieben: „Fils de pute“ (zu deutsch: H****sohn). Zu hören war dies deutlich in den TV-Aufnahmen von Sky.