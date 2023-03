Ex-Bayern-Talent Max Moerstedt: Löst er die deutschen Sturm-Probleme?

Wer war der letzte Bundesliga-Torschützenkönig, der in Deutschland geboren wurde?

Der Blick geht zurück auf die Saison 2014/15. Alexander Meier von Eintracht Frankfurt ließ die namhafte Konkurrenz Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang hinter sich.

Seitdem war es der inzwischen vom FC Bayern München zum FC Barcelona abgewanderte Lewandowski, der alle Rekorde knackte.

Deutschland sucht einen neuen Super-Stürmer

Und deutsche Angreifer? Die Sehnsucht nach einem Goalgetter der Marke Miroslav Klose oder Mario Gómez ist groß in einem Land, in dem Sturm-Legenden wie Gerd Müller, Jürgen Klinsmann oder Rudi Völler auf Torejagd gingen. Es ist die schwierige Suche nach einem neuen Super-Stürmer.

Niclas Füllkrug performt bei Werder Bremen zweifelsohne auf einem sehr ordentlichen Niveau und war auch bei der WM in Katar eine Überraschung. Allerdings ist der bullige Stürmer 30 Jahre alt und somit keine zukunftsträchtige Lösung. Mit Jonathan Burkardt ist ein Hoffnungsträger verletzt, erlebt ein Seuchenjahr.

Youssoufa Moukoko ist auf einem guten Weg, aber noch zu schwankend in seinen Leistungen. Timo Werner hat zwar Vollstrecker-Qualitäten, ist aber kein typischer Strafraumstürmer.

Es gibt sie nicht wie Sand am Meer, die deutschen Neuner auf hohem Niveau.

Im Hoffenheimer Talenteschuppen kickt Moerstedt

Der Blick richtet sich deshalb in den U-Bereich. Max Moerstedt sticht in der U17 der TSG Hoffenheim mit 22 Toren und zehn Vorlagen in 28 Partien hervor. Für die U17-Nationalmannschaft erzielte der Angreifer fünf Treffer in neun Partien, die Kraichgauer zogen den 17-Jährigen inzwischen in die U19 hoch.

Moerstedt kam am 15. Januar 2006 in Mannheim auf die Welt. Er kickte zunächst fünf Jahre beim Karlsruher SC, wo er zwischenzeitlich als Achter agierte und ein hohes Spielverständnis entwickelte.

In der U13 stach Moerstedt dann aber als Stürmer hervor, jubelte 64 Mal! Gegen Borussia Dortmund gelang ihm sogar ein Kunststück der Marke „Tor des Monats“, er traf von der Mittellinie.

Klose überzeugt Moerstedt vom Schritt nach München

Wer frühzeitig heraussticht, der landet folgerichtig auch auf dem Zettel des FC Bayern München.

Max Legath, heute für den FC Basel tätig, war damals Scout am Campus des deutschen Rekordmeisters. Legath erkannte das große Potenzial, das in Moerstedt schlummert. Weltmeister Klose saß mit am Tisch und überzeugte ihn vom Schritt nach München.

Zunächst lief alles wie erhofft, doch dann kam das Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie brach aus und veränderte die (Fußball-)Welt auf einen Schlag.

Während der Profibereich nach einer rund zweimonatigen Pause wieder weitermachen durfte und der Betrieb nicht mehr unterbrochen wurde, traf es die Jugendfußballer knallhart. Keine Spiele, kaum Mannschaftstraining, viel Isolation, wenig Rasen - Weiterentwicklung war so nicht möglich.

Corona bremst Entwicklung - Rückkehr in die Heimat

Dabei fühlte sich Moerstedt wohl beim FC Bayern, im Internat wohnte er auf einer Etage mit weiteren großen Talenten wie Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic (feierte zuletzt sein Bundesligadebüt).

Im schier endlosen Lockdown wurde es für den zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alten Moerstedt ohne Familie in München allerdings immer schwieriger.

Gemeinsam mit dem FC Bayern haben beide Seiten in enger Abstimmung eine gute Lösung erarbeitet. Moerstedt wechselte nach Hoffenheim, also wieder zurück in seine Region - und damit deutlich näher an seine Heimat und Familie.

Kann er nun das Sturmproblem in Deutschland lösen?

Tipp des „Tigers“ Gerland: Klose als Vorbild nehmen

Hermann Gerland hat beim FC Bayern München viele Talente geschliffen und Karrieren gefördert. Seit 2021 ist der „Tiger“ beim DFB für die Jugend mitverantwortlich.

Gerland schnappte sich Moerstedt kürzlich zu einer individuellen Trainingseinheit. Klose sei ein Vorbild, sein Kopfballspiel war jahrelang das Maß aller Dinge. Moerstedt, so der Tipp des „Tigers“, solle regelmäßig am Kopfballpendel arbeiten, damit er seine Körpergröße von 1,94 Metern optimal einsetzen könne.

Er bringt allerdings nicht nur Länge, sondern auch Tempo mit. Wenn Moerstedt anzieht, dann kommt er auf eine Geschwindigkeit von 3,95 Sekunden auf 30 Metern - ein starker Wert.

Seine Schnelligkeit hilft ihm im Strafraum, ein guter Antritt gepaart mit einem kraftvollen Körper sind wertvolle Eigenschaften für den Traum vom Profifußball.

Gomez und Klose waren per Kopf äußerst erfolgreich

Und: Moerstedt wusste schon früh, wohin sein Weg führen soll. Bei einem Italien-Urlaub mit seinen Eltern traf der achtjährige Moerstedt zufällig Mario Gómez vor einem Auswärtsspiel mit Florenz im Hotel.

Er machte ein gemeinsames Foto mit dem ehemaligen Nationalstürmer. Gómez fragte Moerstedt, was er denn mal werden wolle. Dessen Antwort lautete kurz und knapp: „Stürmer!“

Mit Köpfchen nach ganz oben? Moerstedt, der ganz nebenbei ein kluges Köpfchen ist und bei seinem Abitur auf einem guten 2er-Kurs liegt, hat von Gerland Tipps erhalten, wie es gehen kann.

Klose und Gómez jedenfalls waren sehr erfolgreich, wenn die Flanke in die Mitte segelte und es sich durchzusetzen galt. 50 Mal nickte Gómez ein, Klose gar 59 Mal.