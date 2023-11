Bundesliga: Das Ende von 378 Tagen Leidenszeit! "Das war unglaublich"

„Das Seuchenjahr des Jonathan Burkardt“ lautete die Headline von SPORT1 am 11. Februar 2023. Selbst zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, wie lange der Angreifer in Reihen von Mainz 05 noch ausfallen würde.

Nachdem Trainer Jan Siewert am Freitagnachmittag bei der Pressekonferenz mit Blick auf das Duell bei der TSG Hoffenheim verkündet hatte, dass Burkardt endlich wieder ein Kandidat für den Kader sei, war es am Sonntag tatsächlich so weit. Und nicht nur das: Der Angreifer durfte sogar in der 73. Minute aufs Feld.