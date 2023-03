FC Bayern: Matthäus kontert Hoeneß-Kritik - "Von Problemen ablenken"

Der Rekord-Nationalspieler wies die Kritik von Hoeneß an seiner Person entschieden zurück. „Das macht gar keinen Sinn“, sagte Matthäus bei Sky90 und bezog sich auf die harschen Worte, die Hoeneß Anfang der Woche in der Abendzeitung gegen den ehemaligen Bayern-Profi gerichtet hatte.

„Das Einzige, was mich stört, ist, dass er für viel Geld manchmal vergisst, dass er für diesen Klub einmal Fußball gespielt hat. Ich finde, er überschreitet oft die Grenzen gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber. Dass die sich das alle gefallen lassen“, hatte Hoeneß moniert.

Nun reagierte Matthäus! „Verbundenheit ja, aber das erlaubt mir in meiner Position als Sky-Experte doch meine Eindrücke, die ich mitnehme, auch zu äußern. Ich bin ganz sicher nicht unter die Gürtellinie gegangen, habe keinen Spieler beleidigt, gar nichts. Ich verstehe diese Sätze nicht.“

Matthäus kontert Hoeneß: „Von Problemen der Bayern ablenken“

Zudem fragte sich der 61-Jährige: „Warum ruft er mich nicht an? Das hat er ja schon ein paar Mal gemacht.“ Stattdessen habe Hoeneß „vor Journalisten gesessen und etwas gesagt, was vielleicht dann von den Problemen ablenken sollte, die Bayern München in den letzten Wochen gehabt hatte. Da waren ja auch einige da.“