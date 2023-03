"Er hat es längst bereut" - FC-Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß über Neuer, Nagelsmann & Matthäus

So kennt man ihn. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER) einmal mehr Klartext gesprochen.

Uli Hoeneß über...

... Neuer-Ersatz und Gladbach-Neuzugang Yann Sommer: „Er ist ein Glücksfall für uns. Dass wir es geschafft haben, so einen tollen Torwart zu verpflichten. Chapeau! Yann ist eine tolle Persönlichkeit. Aber Manuel ist Manuel. Da muss man mal sehen, was passieren wird …“

Was Hoeneß bei Matthäus stört

... Lothar Matthäus: „Lothar ist eine sehr wichtige Persönlichkeit beim FC Bayern in den letzten 30 Jahren. Er ist ein hervorragender Fußball-Fachmann. Das einzige, was mich stört, ist, dass er für viel Geld manchmal vergisst, dass er für diesen Klub einmal Fußball gespielt hat. Ich finde, er überschreitet oft die Grenzen gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber. Dass die sich das alle gefallen lassen. Ich glaube nicht, dass Lothar irgendwann eine wichtige Position beim FC Bayern ausfüllt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

... Bastian Schweinsteiger und dessen Rolle als ARD-Experte: „Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen. Bastian hat eine unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit gemacht. Früher war er ein Lausbub, ein guter Kicker, aber mit vielen Flausen. Jetzt ist er ein gestandenes Mannsbild, ein Weltmann. Er war in Amerika, er war in Manchester. (...) Am Anfang war er ziemlich unsicher und hat wenig Angriffsflächen geboten. Aber heute gefällt er mir, wenn er dem (Bundestrainer) Hansi Flick sagt, wenn die deutsche Nationalmannschaft einen Scheißdreck gespielt hat.“