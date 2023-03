FC Bayern: Nagelsmann-Aus & Tuchel: Alle Entwicklungen jetzt im Ticker

Paukenschlag an der Säbener Straße!

Wie am Donnerstagabend durchsickerte, werden der FC Bayern und Julian Nagelsmann mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit auflösen. Wie SPORT1 weiter erfuhr, wird Nagelsmann am Freitagmittag an der Säbener Straße erwartet. Dort soll die Trennung fixiert werden.

Sein direkter Nachfolger soll auch bereits feststehen. Thomas Tuchel wird die Münchner bereits ab dem Wochenende übernehmen.

Nagelsmann befindet sich in seiner zweiten Saison beim FCB. In seiner ersten Spielzeit hatte der 35-Jährige zwar die Meisterschaft gewonnen, sein Team enttäuschte aber im DFB-Pokal und in der Champions League.

+++ Bayern-Bosse treffen an der Säbener Straße ein +++

Um 9:14 Uhr fuhr Bayern-Vorstand Oliver Kahn an der Säbener Straße vor, um 9:42 Uhr traf Bayern-Präsident Herbert Hainer ein. Hasan Salihamidzic folgte um 9:52 Uhr. Parallel zur Ankunft des Sportvorstandes fuhr auch Jamal Musiala am Trainingszentrum vor.

+++ Watzke reagiert auf Tuchel-Hammer +++

Hans-Joachim Watzke hat derweil den designierten neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel bereits wieder im deutschen Fußball begrüßt. „Für die Bundesliga sagen wir: Willkommen zurück, Thomas Tuchel!“, sagte Watzke dem SID in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag.

Watzke und Tuchel verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Der damalige BVB-Trainer und der Vereinsboss hatten sich über den Umgang mit dem Bombenanschlag auf die Mannschaft am Abend des Viertelfinalspiels in der Champions League gegen den AS Monaco im April 2017 entzweit. Berühmt ist Watzkes Antwort auf die Frage, ob es einen Dissens zwischen ihm und Tuchel gebe: „Das ist so, ja.“

+++ Cancelo reagiert auf das Nagelsmann-Aus +++

Bayern-Star Joao Cancelo hat bereits auf das überraschende bevorstehende Aus seines Noch-Trainers reagiert. Der Portugiese wurde kurz nach dem 4:0-Sieg gegen Liechtenstein auf die Entwicklungen aus München angesprochen. Cancelo reagierte überrascht:

„Ich wusste es nicht! Ich wusste es nicht! Ich bin ein bisschen überrascht, ja. Ich möchte Herrn Nagelsmann danken, denn er war derjenige, der mich bei Bayern haben wollte“, sagte der derzeit von Manchester City an den FC Bayern ausgeliehenen Profi. Er wünsche dem Trainer „alles Glück der Welt“.

+++ Nagelsmann-Aus wohl am Freitag offiziell +++

Offiziell soll das Aus von Nagelsmann am Freitag werden. Wie SPORT1 weiter erfuhr, wird Nagelsmann am Freitagmittag an der Säbener Straße erwartet. Dort soll es zur Vertragsauflösung kommen. Auch seine Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod werden den FC Bayern verlassen müssen.

+++ Nagelsmann-Nachfolger soll bereits feststehen +++

Auch Nagelsmann, der beim Skifahren unter der Woche in Tirol die Akkus vor der wichtigen letzten Saisonphase aufladen wollte, erfuhr erst in der Presse von seinem Aus. Sein Nachfolger soll in Thomas Tuchel bereits feststehen. Der ehemalige BVB-Trainer ist seit seiner Entlassung beim FC Chelsea im vergangenen September arbeitssuchend und wohnt seit mehreren Wochen bereits in München.