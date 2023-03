Frankfurt "mehrere Wochen" ohne Dauerbrenner Lindström

Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat sich im Mannschaftstraining am Mittwoch eine Verletzung des Sprunggelenks gezogen. Das teilten die Hessen am Abend mit.

Lindström wird damit unter anderem das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim italienischen Spitzenklub SSC Neapel am Mittwoch kommender Woche verpassen. Der Däne hat in der laufenden Bundesliga-Saison erst in einem Spiel nicht mitgewirkt, in der Königsklasse stand er in bislang allen Partien auf dem Feld.