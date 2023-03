FC Bayern: Nagelsmann sauer auf Maulwurf - "Ich ärgere mich"

„Wird nicht gut in Spiegel schauen können“

Er denke „schon viel“ über die Gründe nach, verriet der Trainer: „Was bezweckt die Person, die das weitergibt, was erhofft die sich? Die Motivlage erschließt sich mir nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass der Springer-Verlag jetzt 500.000 Euro bezahlt für so eine Information. Monetär kann es glaube ich nicht sein ...“

Seine Enttäuschung über das Leck in der Kabine machte der 35-Jährige sehr deutlich: „Mir ist es wichtig, dass ich in den Spiegel schauen kann. Wie gehe ich mit meinen Spielern um? Wie gehe ich mit meinen Trainerkollegen um? Diese Person wird hoffentlich nicht so gut in den Spiegel schauen können, weil sich das einfach nicht gehört.“