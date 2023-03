Klassiker: Götze hofft auf BVB - und tippt auf FCB

Fußball-Nationalspieler Mario Götze hofft im Klassiker zwischen seinen Ex-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund auf den BVB, glaubt aber an einen Sieg des Rekordmeisters. „Wenn ich es an meinen Jahren beim Klub festmache, bin ich eher bei Borussia Dortmund. Und auch für die Liga und die Fans wäre es schon mal gut, wenn es wieder einen anderen Meister geben würde“, sagte der 30-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland .

„Allerdings sprechen die Qualität und das Heimspiel in München wieder mal für die Bayern“, ergänzte Götze und kam zu dem Schluss: „Ich drücke dem BVB die Daumen, tippe aber auf den FCB.“ Das Duell zwischen dem Titelverteidiger und dem Tabellenführer steigt am kommenden Samstag in München. (Bundesliga: Bayern vs. BVB, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)