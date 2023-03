Rekord: Youngster Chiarodia in Werder-Startelf

Der Youngster ist mit 17 Jahren und 285 Tagen der jüngste Werder-Spieler, der je in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf stand. Der italienische U19-Nationalspieler durchbrach am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (im SPORT1-Liveticker) die Bestmarke von Nick Woltemade.