Bundesliga: BVB überholt FC Bayern - so erlebten die Dortmunder die Bayern-Pleite

Erster BVB-Jubel lange vor dem Anpfiff

Um 16.55 Uhr brandete um das Dortmunder Stadion herum erstmals Jubel auf – wenn auch nur vorsichtiger: Die Mainzer erzielten das 1:1 gegen die Bayern. Acht Minuten später machten die Mainzer das 2:1, und um 17.09 Uhr brachen erstmals an diesem verrückten Spieltag in Dortmund die Dämme - da hatten die Bayern gerade das 1:3 kassiert . „Wir waren im Bus und haben das verfolgt“, sagte BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi. „Das war schon ein Ansporn für uns alle.“

"Kopf nicht in den Sand stecken" Rode glaubt weiterhin an die Europa League

Und Sportchef Sebastian Kehl, der unter der Woche einen neuen Kurs eingeschlagen und nach der Enttäuschung in Stuttgart (3:3), die Meisterschaft als Ziel ausgerufen hat, ergänzte: „Es war ehrlich gesagt nicht ganz so einfach. Man kommt aus dem Bus raus, kennt natürlich das Ergebnis aus Mainz und weiß: man muss heute liefern! Denn ansonsten wäre man wieder in einer komischen Rechtfertigungssituation gewesen. Die Mannschaft war heute aber sehr konzentriert und fokussiert.“

Edin Terzic, der als Fan einst in der Kurve stand und nun als Cheftrainer deutscher Meister werden kann, freute sich über die lautstarke Unterstützung: „Wir haben so viel Support von den Rängen erhalten, obwohl alle nach Stuttgart enttäuscht waren. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wollten den Fans etwas zurückgeben.“

Nach dem Stuttgart-Remis: So hat Edin Terzic sein Team in die Spur gebracht

Nach dem Schlusspfiff ging die Party in den Katakomben weiter. Um 20.27 Uhr lief Watzke in die Kabine, drei Minuten später folgte geschlossen die Mannschaft. Sebastian Kehl und Marketing-Boss Carsten Cramer liefen ebenfalls in die Kabine, wirkten erleichtert und zufrieden. Die Musik tönte lautstark aus den Boxen, Mats Hummels, der per Kopfball das 3:0 erzielte, telefonierte per Video voller Freunde mit einem Bekannten.