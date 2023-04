Bundesliga: Der STAHLWERK Doppelpass mit Friedhelm Funkel und Mario Basler im Liveticker

Im Fokus steht der FC Bayern München, dem der SC Freiburg zweimal alles abverlangt hat. Erst siegten die Breisgauer sensationell im DFB-Pokal , dann schaffte der deutsche Rekordmeister die Revanche in der Bundesliga. Und bereitet sich das Team von Thomas Tuchel auch schon der Champions-League-Knaller gegen Manchester City (Dienstag ab 21 Uhr im Liveticker) vor.

+++ Unsportlichkeit von Kimmich? +++

Stefan Effenberg kontert sofort: „Wenn er diese Emotionen nicht hat, dann soll er aufhören mit dem Fußballspielen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, was da los ist, wenn Kimmich die Eckbälle tritt wie auch Mario Basler früher? Aber diese Jubelszene von Kimmich nun, das ist doch Pillepalle. Das als Unsportlichkeit nun hinzustellen, damit habe ich ein Problem.“

Auch Mario Basler verteidigt Kimmich erneut. „Die Tore vorher zu zeigen, das kann im Umkehrschluss auch Motivation sein. Aber das Ganze so hochzuhängen. Nochmal: Der Kimmich darf doch Emotionenen zeigen. Was ist denn da dabei, ich sehe da nichts Verwerfliches“, untermauert der SPORT1 -Experte.

+++ Reaktionen zum Kimmich-Wirbel +++

Einen Wirbel beim emotionalen Bayern-Sieg löste Joshua Kimmich aus! Der 28-Jährige ließ sich zu einer provokanten Jubel-Geste in Richtung der Freiburger Fans hinreißen. „Natürlich waren das pure Emotionen, auch ein Stück weit drüber“, sagte Kimmich nach dem Abpfiff und erklärte: „Es war ein bisschen der Vorgeschichte geschuldet. Als wir vor dem Spiel die Platzbegehung gemacht haben, hat der Stadionsprecher schon in unsere Richtung gerufen: ‚2:1-Sieg am Dienstag.‘“