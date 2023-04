Blut, Patzer, Traumtore! Schalke und Hertha liefern sich irren Abstiegskracher

Mit einem 5:2-Sieg in der heimischen Veltins-Arena setzten sich die Gelsenkirchener in einem fulminanten Kellerduell gegen die Gäste der Hertha aus Berlin durch. Mit diesem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gaben die Schalker die Rote Laterne der Bundesliga an die Hertha weiter und sprangen selbst, zumindest vorübergehend, vor die Stuttgarter auf den Relegationsrang.