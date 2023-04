Bundesliga: Zoff um Augsburgs Rekordtransfer Pepi

Ricardo Pepi sorgt in der Eredivisie derzeit für mächtig Wirbel.

Der vom FC Augsburg ausgeliehene Stürmer hat in 24 Partien für den FC Groningen bereits elf Treffer erzielt und somit auf sich aufmerksam gemacht.

Kein Wunder, dass die Freude über seine FCA-Rückkehr im Sommer bei den Verantwortlichen groß ist. Und dennoch ist noch nicht sicher, ob er zurückkehren wird - denn der US-Amerikaner hat kein Interesse an einem Comeback.

„Für mich ist klar: Ich will nicht zurück nach Augsburg. Das habe ich dem Verein bereits mitgeteilt. Man hat mir Dinge versprochen, die nicht eingehalten wurden. Dann ist es ganz einfach: Dann muss man sich einen anderen Verein suchen“, erklärte Pepi im Interview mit Voetbal International .

Pepi will weg - aber Augsburg stellt sich quer

„Wir schätzen die Investition, die der Verein gemacht hat. Aber als er einmal da war, schien es so, als wüssten die nicht, wie sie mit so einer Investition umgehen müssten. Der Trainer sprach nicht mit ihm, der Direktor wollte ihn so gerne haben, dass er zweimal nicht zu einer Verabredung kam mit Ricardo“, schilderte er die Gründe für den Frust seines Klienten.