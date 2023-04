BVB-Wut: Stegemann stellt sich! Schalke hofft im Abstiegskampf! Fahrplan des FC Bayern! Doppelpass im Liveticker

+++ Top-Thema: Effenberg verteidigt Hoeneß-Besuch +++

Uli Hoeneß stattete dem FC Bayern unter der Woche einen Besuch ab, diskutierte mit Thomas Tuchel auf dem Trainingsplatz. Lothar Matthäus sah dies als kein gutes Zeichen, vor allem nicht für die Bayern-Bosse um Kahn und Salihamidzic.

Stefan Effenberg hat allerdings eine andere Meinung. „Ich sehe es komplett anders. Ich weiß nicht, was Lothar da schon wieder reininterpretiert. Das hat Uli schon früher gemacht. Ich finde es gut von ihm. Er fährt ja nicht immer extra vom Tegernsee nicht nach München, sondern ist regelmäßig da. In so einer Zeit ein Zeichen zu setzen, ist richtig gut.“

+++ Daum lobt Schalker Fans +++

Nach dem S04-Sieg schworen sich die Mannschaft und Fans auf die kommenden Aufgaben ein. Daum lobte den Schalker Rückhalt. „Das ist mehr als beeindruckend. Dort wird enorm ruhig gearbeitet, das ist wie eine Einheit und eine wohltuende Gemeinschaft. Auch in der zweiten Liga, was wir nicht hoffen, werden sie eine Einheit darstellen. Kompliment an Schalke.“

+++ Expertenrunde diskutiert Schalke-Chancen +++

Der FC Schalke siegte mit 2:1 gegen Bremen und hielt die Chancen auf den Klassenerhalt am Leben. ARD-Kommentator Tom Bartels glaubt dennoch nicht an den Klassenerhalt - auch wegen des schweren Restprogramms.

„Ich glaube nicht, dass Schalke es schafft. Das Restprogramm ist zu schwer, die Aufholjagd ist zu spät gestartet“, schilderte er. SPORT1-Experte Stefan Effenberg sieht es ähnlich, glaubt aber an den Faktor der Fans.

„Das ist ein Hammer-Restprogramm. Bei den Heimspielen stehen die Fans wie eine eins hinter ihnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die drei Auswärtsspielen zu Heimspielen machen wollen. Die Mannschaft haut alles rein und legt die richtige Einstellung an den Tag. Wenn es reicht, dann werde ich applaudieren. Wenn nicht, dann haben sie alles gegeben.“

+++ Die Frage der Woche +++

Jana Wosnitza stellt die Frage der Woche vor. „Immer ist der Schiri Schuld - macht es sich der BVB zu leicht?“. Die Frage richtet sich logischerweise in Richtung der Kritik, die am Freitagabend beim Spiel des BVB aufgekommen ist. Schiedsrichter Sascha Stegemann wird sich später im Verlauf der Sendung zu den Vorfällen äußern.

Los geht‘s mit der Sendung. Christoph Daum spricht zu Beginn über seine Krankheit, die ihn seit Monaten begleitet. Der ehemalige Trainer erkrankte an Lungenkrebs, befindet sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung. „Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich fühle mich in den Händen der Ärzte bestens aufgehoben.“

+++ Erstes Thema: Bayern gegen Hertha +++

Zu Beginn der Sendung wird die Möglichkeit des FC Bayern diskutiert, wieder am BVB vorbeizuziehen. SPORT1-Reporter Kerry Hau schildert Einblicke vor dem wichtigen Bundesligaspiel am Nachmittag gegen Hertha BSC, die anschließend die Gäste in der Expertenrunde diskutieren.

