Choupo-Moting nicht nur gegen Freiburg raus? FC Bayern bangt vor City-Kracher

Bittere Nachricht für den Rekordmeister: Der FC Bayern muss im Bundesligaspiel am Samstag beim SC Freiburg auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten - und womöglich auch beim nächsten Kracher!

Denn auch ein Einsatz des Angreifers am Dienstag beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City ist gefährdet, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag.