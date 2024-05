VAR-Streitgespräch zwischen Hummels und Ittrich: "Auf Fußball passt keine Schablone"

Wenn etwas nicht passt, dann werden diese Dinge knallhart angesprochen. Dafür steht Mats Hummels wohl wie kein Zweiter - vor allem, wenn es um Entscheidungen der Schiedsrichter geht. In einem Spiegel -Interview diskutierte der BVB -Verteidiger nun mit Patrick Ittrich leidenschaftlich darüber, wie sich die Rolle der Unparteiischen verändert hat. Dabei im Fokus: Der Videobeweis.

Denn seit der VAR in der Saison 2017/18 in der Bundesliga eingeführt wurde, haben sich die Debatten um dieses Hilfsmittel der Schiedsrichter nie beruhigt. Oft dauern Eingriffe schlichtweg zu lang und scheinen den Fußball eher komplizierter als einfacher zu machen, zu groß sind die Graubereiche in vielen Fällen. Außerdem werden längst nicht alle klaren Fehlentscheidungen ausgemerzt - zahlreichen Fans und Spielern ist das ein Dorn im Auge.