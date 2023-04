Es war der VAR vom BVB-Spiel! Einen Tag später entscheidet er beim HSV-Spiel richtig

Nächste strittige Entscheidung - und diesmal greift Robert Hartmann ein.

In der 51. Minute wies er Referee Harm Osmers auf eine mögliche Fehlentscheidung hin, als dieser auf Elfmeter für den HSV entschieden hatte. Osmers ging an die Seitenlinie in die Review-Area, um sich die Situation erneut anzusehen. Und änderte seine Meinung schnell. Eine vertretbare Entscheidung, da Jamie Lawrence im Zweikampf mit Robert Glatzel auch den Ball gespielt hatte.

Einen ähnlichen Verlauf hätten sich auch BVB-Fans und Verantwortliche am Freitagabend gewünscht, als Hartmann in der 65. Minute auf einen entsprechenden Hinweis an Schiedsrichter Sascha Stegemann verzichtet hatte.

Dieser hatte ein Foul an Dortmunds Karim Adeyemi im Strafraum übersehen, das Spiel endete mit 1:1.

Stegemann: Wäre froh, wenn ich es angeschaut hätte

Dass Stegemann nicht an die Seitenlinie geschickt wurde, brachte unter anderem Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic auf die Palme. Von Betrug und Wahnsinn war die Rede.

Stegemann selbst gab an, keine Zweifel an der Entscheidung gehabt zu haben: „Im Nachhinein muss ich sagen: Ich wäre froh, hätte ich es mir noch mal angeschaut. Mein Anspruch ist natürlich, alles richtig direkt auf dem Platz zu entscheiden, Situationen korrekt zu lösen, am Ende dann auch mit dem Video-Assistenten gemeinsam.“