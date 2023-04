FC Bayern: "Sadio war überherzlich und immer freundlich" - Ex-Teamkollege erinnert sich

Sadio Mané ist nach seinem Schlag gegen Teamkollege Leroy Sané nach der 0:3-Klatsche bei Manchester City in der Öffentlichkeit der große Buhmann des FC Bayern.

„Ich habe das natürlich mitbekommen und war schon überrascht. So kenne ich Sadio gar nicht. Er war immer ein ganz lieber, ruhiger, lustiger und netter Mensch“, wundert sich sein früherer Teamkollege Alexander Walke im Gespräch mit SPORT1: „So habe ich ihn in unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg jedenfalls wahrgenommen. Und natürlich als einen Weltklasse-Fußballer.“

Der 39 Jahre alte Torwart Walke steht seit 2010 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag und spielte in der Mozartstadt von 2012 bis 2014 mit Mané zusammen.

Der Eklat, für den der 31-Jährige jetzt beim FCB gesorgt hat, hallt immer noch nach. Von seinem Klub wurde Mané für das kommende Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim suspendiert und mit einer saftigen Geldstrafe belegt.

Und damit kam er noch glimpflich davon, denn heftigere Sanktionen wären möglich gewesen. Doch nach SPORT1-Informationen hat sich Sané beim Gespräch mit den Klub-Bossen dafür eingesetzt, dass Mané für seinen tätlichen Angriff keine härtere Strafe bekommt.

„... dann können Sadio schon die Sicherungen durchbrennen“

„Es ist halt die Frage, was da in der Kabine gesagt wurde und ob Sadio vielleicht provoziert wurde“, meint Walke. „Sadio ist ein sehr gläubiger Familienmensch. Wenn da irgendwas in diese Richtung gesagt wurde, dann können Sadio schon die Sicherungen durchbrennen. Anders kann ich mir diese Reaktion von ihm nicht erklären.“

Walke denkt gerne zurück an die gemeinsame Zeit mit Mané. „Sadio war damals in der Kabine überherzlich und immer freundlich.“

Streit mit Bayern-Star Mané bei Salzburg

Der Schlussmann erinnert sich auch an ein Spiel, bei dem es zwischen ihm und Mané zum Streit kam.

„Wir haben damals gegen Wacker Innsbruck gewonnen“, berichtet Walke: „Zur Halbzeit aber lagen wir hinten, ich habe Sadio angeschrien und er mich. In der Pause sind wir dann aneinandergeraten, aber da ging es nur um Fußball. Es gab keine Handgreiflichkeiten.“

Der Zoff war dann aber schnell wieder vergessen: „Sadio war an einigen Toren beteiligt und hinterher lagen wir uns in den Armen und haben uns gefreut.“

„Sadio wird die Aktion mit Sané sicher leid tun“

Eins steht für Walke fest. „Sadio wird die Aktion mit Sané sicher leid tun. Die Bayern spielen am Wochenende gegen Hoffenheim und natürlich wollte er wieder Gas geben, nachdem er gerade erst aus einer Verletzungspause kam.“ Mit der Suspendierung für Mané sei die Sache seiner Meinung nach auch erledigt.