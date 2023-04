FC Bayern: Die Zahlen des Grauens! Erschreckende Bilanz in der zweiten Hälfte

So war der FCB bereits im DFB-Pokal nach einer 1:0-Führung gegen den SC Freiburg gescheitert . In der Bundesliga mussten die Münchner nach einer Halbzeitführung gegen Leverkusen eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Außerdem gab es gegen Hoffenheim, Frankfurt, Leipzig oder im Hinspiel gegen den BVB nur Unentschieden , obwohl Bayern zur Pause jeweils vorne gelegen war.

„Es gibt keinen Grund, die Situation zu beschönigen. Wir haben in der zweiten Hälfte der Saison zu viele Punkte liegen gelassen. Wir sind nicht in der Lage, über 90 Minuten Leistung zu bringen“, bemängelte Tuchel nach der Mainz-Pleite , die Bayern zu allem Überfluss auch die Tabellenführung kostete.

FC Bayern zeigt zwei unterschiedliche Gesichter

In der Vorsaison mussten die Münchner nach 34 Spieltagen überhaupt nur 16 Gegentreffer in der zweiten Halbzeit hinnehmen. Auch in den beiden Vorjahren waren es jeweils weniger als 20 Gegentore gewesen.

Zu viele Gegentore in der zweiten Hälfte

Über die vollen 90 Minuten haben die Bayern in der laufenden Saison aber gar nicht viel mehr Gegentreffer kassiert als in den letzten Jahren: So sind es 2022/23 bisher durchschnittlich 1,14 Gegentore pro Spiel, was in etwa dem Niveau der beiden vorherigen Spielzeiten entspricht (2021/22: 1,09, 2020/21: 1,3).