FC Bayern: "Tuchel hat gar nicht gewusst, was hier los ist"

Nach der 1:3-Pleite bei Mainz 05 droht beim deutschen Rekordmeister eine titellose Saison – ein Katastrophen-Szenario, wie Oliver Kahn am Samstag betonte. Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen Manchester City ist auch die Tabellenführung in der Bundesliga futsch.

„Thomas hat eine Mannschaft übernommen, die er weder zusammengestellt noch vorher trainiert hat. Er hat gar nicht gewusst, was hier los ist, was in der Mannschaft los ist - und dann kann natürlich so etwas passieren“, sagte Heidel am SPORT1-Mikrofon.