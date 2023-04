Europa League: Bayer Leverkusen & Alonso mit Lob für Wirtz

Xabi Alonso von Bayer Leverkusen hat seinen Spielmacher Florian Wirtz in den höchsten Tönen gelobt.

„Er hat eine große Qualität, den letzten Pass zu spielen“, sagte der Trainer der Werkself vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker ). „Aber er hat auch die Mentalität, zu kämpfen und der Mannschaft zu helfen.“

Wirtz glänzte zuletzt am Wochenende mit zwei Vorlagen beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt, ist seit seinem Comeback nach Kreuzbandriss im Januar an elf Treffern direkt beteiligt und gleich wieder unverzichtbar für Bayer. "Er ist sehr gut drauf. Und er ist erst 19 - wir müssen ihm helfen, sich weiterzuentwickeln", so der ehemalige Weltklassespieler Alonso.