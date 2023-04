Oliver Kahn mit Ansage an Bayern-Stars vor City-Duell - Boss widerspricht Müller-These

Jetzt spricht der Titan! Oliver Kahn hat die Spieler des FC Bayern vor dem wegweisenden Rückspiel-Kracher gegen Manchester City in der Champions League in die Pflicht genommen.

„Zuletzt war zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft zu erkennen“, schimpfte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters vor dem zweiten Viertelfinal-Duell in der Sport Bild : „Inkonstanz ist unsere Konstanz, das kann nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein.“

Die Bayern hatten das Hinspiel in Manchester mit 0:3 verloren, am Mittwochabend droht das Aus. Zudem sind die Münchner im DFB-Pokal bereits raus, in der Bundesliga lässt man die Souveränität der letzten Jahre vermissen.