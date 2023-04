RB Leipzig punktet im Champions-League-Rennen

RB Leipzig hat im engen Rennen um die Champions League zurück in den Angriffsmodus geschaltet. Gegen die TSG Hoffenheim gewann der DFB-Pokalsieger am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0) und hielt den Druck auf die Rivalen Union Berlin und SC Freiburg aufrecht. Hoffenheim befindet sich weiter in großer Abstiegsgefahr.