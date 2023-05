Basler warnt FC Bayern: "... dann geht Müller schnell zum Tegernsee"

Die große Zeit von Thomas Müller beim FC Bayern ist vorbei. Das sieht zumindest Mario Basler so.

„Ich denke, dass Thomas Müller nächstes Jahr auf der Bank sitzen wird “, sagte der Ex-Profi in seinem Podcast Basler ballert. Bayern habe andere, junge Spieler auf der Position des Routiniers, die der Rekordmeister dort spielen lassen müsse.

Basler: Müller hat viel Macht beim FC Bayern

Basler sieht Müller dafür in einer ganz anderen Rolle: Er sei als Co-Trainer bereit. Deshalb rät Basler den Bayern: „Man muss mit ihm nur ordentlich kommunizieren, bevor er zum Tegernsee geht.“

Basler über BVB: „Sie haben es sich selbst verschenkt“

Sollte es für sie am Ende nicht reichen, dann müsste sich der BVB selbstkritisch hinterfragen: „Denn so leicht wie in diesem Jahr werden sie es nicht wieder bekommen.“