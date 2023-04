Was Sie im TV nicht sahen: Hoeneß-Ausflug in die Bayern-Kabine nach CL-Aus

Entsprechend gedämpft war die Stimmung in den Katakomben der Allianz Arena. Uli Hoeneß machte einen Abstecher in die Kabine, Sadio Mané sein eigenes Ding – und ein Reservist seinem Bank-Ärger Luft! Derweil munterte City-Coach Pep Guardiola zwei Bayern-Stars auf.

Guardiola muntert Kimmich und Sané auf

Beide munterte frühere Bayern-Coach (2013 bis 2016) auf und umarmte sie zum Abschied. Während Kimmich mit der schwachen Schlussphase im Hinspiel haderte („Wir sind wegen 25 schlechten Minuten raus, von den 180 Minuten waren wir 150 die bessere Mannschaft!“), regte sich Sané über seine vergebene Chance in der 17. Minute auf, als er allein City-Keeper Ederson zugelaufen war, den Ball aber knapp am Tor vorbeigesetzt hatte: „Den muss ich machen!“

So genervt reagiert Goretzka auf Mentalitätsfrage

Hoeneß macht seltenen Kabinen-Ausflug

Eigentlich kommt Uli Hoeneß nach Spielen nicht mehr in die Katakomben. Beim K.o. in der Königsklasse machte der Ehrenpräsident des Rekordmeisters aber eine Ausnahme und schritt mit Schlusspfiff schnurstracks in Richtung Bayern-Kabine.