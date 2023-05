Schwer verletzt? Bayer bangt um Schlüsselspieler

Bundesligist Bayer Leverkusen blickt nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom (0:1) besorgt auf zwei verletzte Schlüsselspieler.

„Es besteht die Gefahr, dass Robert eine ernsthafte Verletzung hat. Es gibt diese Sorge“, sagte Alonso am Freitagmorgen während einer Presserunde in Rom, er sprach von „schlimmen Nachrichten“. Seine Mannschaft wird erst am Samstag von Italien aus zum Bundesliga-Spiel am Sonntag beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart aufbrechen.