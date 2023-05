Bayern-Legende Klose schwärmt von Füllkrug: "Gibt nicht viele, die ..."

Der ehemalige Weltmeister attestiert dem Angreifer von Werder Bremen große Torjäger-Qualitäten. „Er gefällt mir schon lange sehr gut. Es gibt nicht viele, die so einen Riecher und Abschluss haben wie er“, sagte Klose der dpa . Füllkrug sei ein „spannender Stürmer“.

Füllkrug war in den vergangenen Monaten immer wieder mit Kloses Ex-Klub FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Die Münchner hatten zu Beginn der Saison ihren Goalgetter Robert Lewandowski an den FC Barcelona abgegeben.