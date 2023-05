Bundesliga: Bayern-Insider Michael Reschke geht auf Distanz zu Sadio Mané

Doch noch immer hat der Senegalese die hohen in ihn gesetzten Erwartungen nur bedingt erfüllt - was Michael Reschke im Nachhinein nicht wirklich verwundert.

„Brutales Gedränge in der Offensive“

„Da haben mich die Fantasie und die Vision, die dahintersteckte, mehr gereizt“, fügte Reschke an, der allerdings einräumte, dass die Mané-Verpflichtung durchaus „für das Gesamtkonstrukt interessant“ gewesen sei: „Der Transfer ist ja auch gefeiert worden wie ein Titelgewinn. Dass aber auch so ein Spieler in so einem neuen Konstrukt mal durch eine Talsohle schreitet, das kann passieren.“