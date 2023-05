Bundesliga: Der STAHLWERK Doppelpass mit Rudi Völler im Liveticker

Im Fokus steht natürlich der FC Bayern, der am Samstagabend gegen RB Leipzig böse gepatzt hat. So ist die Tür für Borussia Dortmund im Meisterkampf sperrangelweit offen. Am anderen Ende der Tabelle ist derweil die ersten Entscheidung gefallen. Dabei ist Hertha BSC ist ins Tal der Tränen gestürzt und zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte in die 2. Bundesliga abgestiegen.