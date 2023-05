Bundesliga: FC Bayern München – RB Leipzig, 1:3 (1:0)

Serge Gnabry besorgte vor 75.000 Zuschauern das 1:0 für den FCB. Der Tabellenführer führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Zum Seitenwechsel ersetzte Benjamin Henrichs von RB seinen Teamkameraden Mohamed Simakan. Konrad Laimer beförderte das Leder zum 1:1 des Gasts in die Maschen (65.). In der 69. Minute änderte Thomas Tuchel das Personal und brachte Leroy Sané und Ryan Gravenberch mit einem Doppelwechsel für Gnabry und Leon Goretzka auf den Platz. Christopher Nkunku verwandelte in der 76. Minute einen Elfmeter und brachte Leipzig die 2:1-Führung. Dominik Szoboszlai erhöhte den Vorsprung der Elf von Trainer Marco Rose nach 86 Minuten per Elfmeter auf 3:1. Thomas Tuchel wollte die Bayern zu einem Ruck bewegen und so sollten Dayot Upamecano und Sadio Mané eingewechselt für Joao Pedro Cavaco Cancelo und Noussair Mazraoui neue Impulse setzen (86.). Unter dem Strich nahm RB Leipzig beim Heimteam einen Auswärtssieg mit.