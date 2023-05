Bundesliga: Stuttgart verpasst Big Points! Nur Remis gegen Leverkusen trotz Führung

Vagnoman vergibt möglichen Siegtreffer

Durch das Remis rückte der VfB zwei Spieltage vor dem Ende bis auf einen an den Relegationsplatz heran, mit einem Sieg wäre der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz gelungen. Leverkusen fiel auf Rang sieben zurück und muss weiter um die Teilnahme am europäischen Geschäft bangen. Das Team von Xavi Alonso ist allerdings punktgleich mit dem auf Platz sechs liegenden VfL Wolfsburg. Am Donnerstag steht für die Werkself das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die AS Rom auf dem Plan.