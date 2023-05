BVB-Coach Terzic mit besonderer Maßnahme vor Meisterschaftsfinale gegen Mainz

Borussia Dortmund hat den ersten Meistertitel nach elf Jahren dicht vor Augen. Bei Spielern, Verantwortlichen und Fans wächst das Herzklopfen von Tag zu Tag.

Doch wie geht der BVB die letzte Woche vor dem möglicherweise krönenden Saisonfinale gegen Mainz 05 an?

„Wir werden keinen freien Tag machen, sondern gut regenerieren und weiter fleißig bleiben“, erklärte BVB-Coach Edin Terzic am Sonntag nach dem 3:0-Erfolg beim FC Augsburg.

Terzic will Fokus beim BVB hochhalten

Hintergrund: Nach Siegen wird die Mannschaft nicht selten mit einem oder zwei freien Tagen belohnt. Doch darauf verzichtet Terzic nun, streicht seinem Team kurzerhand den freien Tag.

Der 40-Jährige will die Konzentration hochhalten, die Mannschaft beisammen haben: „Wir rücken das in den Fokus, was in unserer Hand liegt: Unsere eigene Leistung.“

Die Spieler könnten „sich alles kaufen, was sie wollen. Das nächste teure Auto, den Urlaub, ein Haus. Was sie sich nicht kaufen können, ist dieser eine Moment. Wir wollen das mit den Fans erleben und die Schale endlich wieder nach Dortmund zu holen“, stellte Terzic am Sonntag klar.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Genauso kompromisslos nahm BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Mannschaft noch in Augsburg in die Pflicht: „Ich war eben in der Kabine und habe den Jungs gesagt, dass wir noch eine Woche durchziehen müssen. Ohne Rücksicht auf Verluste.“