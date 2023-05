BVB: Das riecht nach Abschied! Bellingham verteilt Geschenke

Der Engländer nahm sich nach am Tag nach der Mega-Enttäuschung und der verpassten Deutschen Meisterschaft auf dem Trainingsgelände in Brackel eine halbe Stunde lang Zeit für die rund 100 Fans.

Bellingham beschenkt verdutzten BVB-Ordner

„Ich habe was für dich!“, sagte Bellingham zum Ordner.

So feierten die FCB-Stars die Last-Minute-Meisterschaft

Mama Denise, die am Steuer saß, schüttelte dem Ordner die Hand und bedankte sich: „Thank you for everything!“ („Danke für alles!“). Berater-Papa Mark, der zuletzt intensiv mit Real Madrid verhandelt hat, saß hinten auf der Rückbank.