BVB-Drama: Geheime Kabinen-Ansprache von Süle enthüllt!

Was war passiert? Nach der Mega-Enttäuschung und der verpassten Deutschen Meisterschaft haben Trainer Edin Terzic und Boss Hans-Joachim Watzke zunächst das Wort ergriffen und ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet.

Niklas Süle mit Kabinenansprache an die BVB-Kollegen

Nach SPORT1 -Informationen hat aber auch Niklas Süle zum Team gesprochen. Der Abwehr-Star, der um 17.46 Uhr zusammen mit Gregor Kobel tief enttäuscht als einer der ersten BVB-Profis in die Kabine lief, dachte im Moment der größten Enttäuschung vor allem an die Teamkollegen, die den Dortmunder Weg ab der kommenden Saison nicht mehr mitgehen werden.

Mehrere BVB-Stars vor dem Abschied

Julian Brandt berichtete auf SPORT1-Nachfrage: „Es gibt Spieler bei uns, die den Verein verlassen. Das ging in der Euphorie der letzten Tage ein bisschen unter. Normal verabschiedet man die Jungs am letzten Spieltag. Das wollten wir intern nochmal aufgreifen. Es gibt viele, viele Jungs, die einen Riesenanteil an allem haben, die im Training alles gegeben haben und am Wochenende nicht gespielt haben. Wir wollten denen Tribut zollen.“