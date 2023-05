Real Madrid: Bellingham als letztes Puzzleteil - wie die Königlichen schon längst ihre nächste Generation haben

So eine grundlegende Änderung, solch ein Wandel vor allem im Kader-Gerüst von Mannschaften im Profi-Fußball klingt immer ein bisschen nach Hauruck-Verfahren und Brechstange, daran kann auch das gern parallel verwendete Wort „Transfer-Offensive“ kaum etwas beschönigen.

Umso erstaunlicher erscheint in diesem Zusammenhang, mit welch vergleichsweise feiner und langfristig angelegter Klinge Real Madrid die Zukunft ins Visier nimmt. Während der Champions-League-Kracher gegen Manchester City (Halbfinal-Hinspiel heute 21 Uhr im LIVETICKER) aktuell die Schlagzeilen dominiert, haben die Real-Bosse im Hintergrund schon fleißig an den Königlichen 2.0 gebastelt.

Alaba feiert! Mittendrin in Reals Jubel

Kroos über Bellingham: "Habe nicht so viele Dortmund-Spiele gesehen"

Nicht, dass die Königlichen in Sachen Verstärkungen unterm Radar agieren, dafür suchen Präsident Florentino Pérez mit Blick auf die absoluten Hochkaräter-Verstärkungen denn doch das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Erinnert sei dabei nur an das im Vorjahr unverhohlene Werben um Mega-Star Kylian Mbappé, der am Ende doch bei Paris Saint-Germain blieb.