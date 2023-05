BVB: Dieses Problem haben die Bosse erkannt!

Der Frust bei Borussia Dortmund ist nach dem Titel-Patzer in Bochum (1:1) immer noch nicht verflogen!

Zu groß ist die Enttäuschung bei Spielern, Verantwortlichen und Fans über den ausgebliebenen Elfmeter-Pfiff von Sascha Stegemann. „Ich kann es einfach nicht verstehen. Es steht so viel auf dem Spiel. Wieso hält es der Schiri nicht für nötig, sich das anzuschauen. Das ist respektlos!“, schimpfte Edin Terzic am Freitagabend nach dem bitteren und womöglich titelentscheidenden Remis.

Der BVB-Coach schob aber auch selbstkritisch nach: „Es gab natürlich auch Punkte, die wir liegengelassen haben in den letzten Wochen. Das geht eindeutig auch auf unsere Kappe!“

In der Tat hätte der BVB auch so genügend Möglichkeiten gehabt, um das Spiel in Bochum noch auf seine Seite zu drehen. SPORT1-Chefreporter Patrick Berger hat neben dem Schiri-Fehler und der schwachen Chancenverwertung einen weiteren Grund für den Titel-Patzer der Dortmunder ausfindig gemacht.

Dem BVB fehlen Führungsspieler

„Ich sehe da eine ganz klare Führungsschwäche bei Borussia Dortmund“, sagt der BVB-Experte in einer neuen Ausgabe des SPORT1 Podcasts „Die Dortmund-Woche“. „Man hat in Bochum den Kopf verloren und sich von der hektischen Leistung des Schiri-Gespanns anstecken lassen. Da muss in der 60. oder 70. Minute auch mal ein Führungsspieler in Erscheinung treten und sagen: ‚Hey, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten: Wir können uns hier von der Atmosphäre anstecken lassen und gehen unter, oder wir spielen mit kühlem Kopf, kriegen und glauben an unsere Chancen und gewinnen noch.‘“

Dieser Führungsspieler fehle den Dortmundern zurzeit. Gregor Kobel habe grundsätzlich das Zeug dazu, findet Berger, als Torwart sei er aber „zu weit vom Spielgeschehen weg“.

Jude Bellingham ist laut Berger noch zu jung, Niklas Süle hat die eigenen Ansprüche bisher noch nicht untermauern können, Julian Brandt befindet sich seit der Verletzung in einem Formtief und scheint mit sich selbst beschäftigt zu sein und der auf dem Platz lautstark kommunizierende Nico Schlotterbeck ist zurzeit verletzt.

„Reus und Hummels sind Auslaufmodelle“

Dass die Borussia eine Führungsschwäche hat, findet im Übrigen auch Bergers Podcast-Kollege Oliver Müller. „Der BVB hat sich verzettelt und aufgrund der Entscheidungen der Schiris die Linie verloren. Emre Can ist meiner Ansicht nach noch am ehesten einer, der Dinge anspricht, aber er hat auch den Kopf verloren und zu viel diskutiert. Edin Terzic hat auch minutenlang mit dem Schiri gesprochen, sogar in der Nachspielzeit noch. Da muss der BVB zulegen, lernen und reifer werden. Der Freitagabend war exemplarisch dafür. Natürlich ist das eine Stresssituation, aber es kann nicht sein, dass man Gefahr läuft, seine Linie zu verlieren.“

Berger ergänzt: „Die Mentalität konnte man der Mannschaft in Bochum nicht absprechen. Aber es fehlten besonders in der Endphase die Ruhe, die Klarheit und das Selbstvertrauen. Das ist ein Punkt, den die Bosse auch erkannt haben. Das Spiel hat den Verantwortlichen, das weiß ich, vor Augen geführt, dass man sich dahingehend gerne verstärken und mehr Führungsqualität reinholen will. Marco Reus und Mats Hummels sind Auslaufmodelle, wo sind die Spieler, die in Zukunft für Ruhe sorgen und die Mannschaft in schwierigen Phasen führen sollen?“

BVB plant Verstärkungen

Zur neuen Saison wird sich der BVB ohnehin auf einigen Positionen verstärken. Hinten links soll Ramy Bensebaini ablösefrei aus Gladbach kommen, zudem wird ein Nachfolger für Mahmoud Dahoud und ein möglicher Ersatz für Jude Bellingham gesucht.

Auch auf der Rechtsverteidiger-Position (Valladolid-Talent Ivan Fresneda ist der Wunschkandidat) und auf den Flügeln soll noch was passieren. Falls Abwehr-Routinier Hummels geht, werden die Schwarzgelben auch auf dieser Position nachrüsten.

Klar ist nicht erst seit Bochum: Der BVB braucht mehr Führungsstärke!