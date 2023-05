Der Riese wurde erweckt, BVB muss Bayern-Chaos nutzen! Kommentar

Für den BVB ganz besonders. Für diese so fußballverrückte Stadt, die seit 2012 sehnsüchtig auf die Schale wartet. Und für die Bundesliga erst recht, die weiterhin eintönig und berechenbar daherkommt. Am Ende werden‘s halt die Bayern - so lautet das Credo.

Dortmund: Starke Rückrunde macht Hoffnung

Am Ende ist es aber nicht nur dieses eine Remis gegen Mainz, sondern eine schwache Hinrunde, eine eklatante Auswärtsschwäche und immer wieder kehrende Blackouts wie gegen Bremen (2:3), in Köln (2:3), in Gladbach (2:4), in Wolfsburg (0:2), in Stuttgart (3:3), in Schalke (2:2) oder in Bochum (1:1)