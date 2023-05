Die Bundesliga mit Hertha BSC, Stuttgart, Freiburg, Leipzig und Co. Live im TV, Stream und Ticker

Dem VfB fehlen wird Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Der Grieche habe sich im Pokal-Halbfinale am Schienbein verletzt, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag. Mavropanos werde wohl nicht nur am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin, sondern „voraussichtlich“ auch gegen Bayer Leverkusen am 14. Mai ausfallen, ergänzte Hoeneß.