Dortmunds verhinderter Held: Moukoko hadert nach Topchance: "So viel Druck"

Der Youngster des BVB hätte nicht nur gerne, wie so viele seiner Teamkollegen, einen Elfmeter gehabt, als Karim Adeyemi in der 65. Minute von den Beinen geholt worden war. Er hätte auch nur allzu gerne selbst getroffen, rund zehn Minuten später.

„Ich habe so viel Druck in die Beine bekommen, da hätte ich mit rechts schießen müssen“, sagte Moukoko beim Vereinskanal der Borussia zu seiner besten Tormöglichkeit - er war aus kurzer Distanz an Bochums Torhüter Manuel Riemann gescheitert. „Am Ende willst du unbedingt das Tor erzielen,“ meinte Moukoko, der sein Team zuletzt gegen Union Berlin als Joker zum Sieg geführt hatte.