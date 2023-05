FC Bayern: Das besprach Müller beim Treffen mit Kahn und Salihamidzic

Es wurde reichlich gesprochen, geschrieben und spekuliert über Thomas Müller , am Samstag sprach das Urgestein des FC Bayern selbst - erst mit Leistung auf dem Platz, dann mit markigen Worten abseits davon.

Den entsprechenden Bericht der Sport Bild , wonach er ernsthaft über einen Bayern-Abgang nachdenke, verbannte er gar „ins Phantasialand“ und unterstellte später eben jenem Bild -Reporter Christian Falk im Gespräch „hanebüchene Gedanken“. Er habe einen „Schmerz dabei, wenn so getan wird, als ob es wirklich meine Meinung ist“.

FC Bayern: Müller trifft sich mit Kahn und Salihamidzic

Außerdem erkundigten sich Salihamidzic und Kahn, ob er über einen Abschied nachdenke - was Müller schon da ins Reich der Fabel verwies.

Müller hat Verständnis für Bankplatz

Nach dem Schalke-Spiel bestätigte Müller das Treffen. „Diese Gespräche gibt es immer wieder, auch manchmal am Küchentisch. In dem Fall war es im Büro von Oliver Kahn“, berichtete der 33-Jährige: „Wir haben uns allgemein auch über die Situation unterhalten, des Vereins, über meine Situation. Aber die ist eigentlich nicht so dramatisch, wie sie vielleicht auch gemacht wurde.“