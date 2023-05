FC Bayern: Müller teilt aus! "Diesen ganzen Käse muss ich ins Phantasialand schieben!"

Nach dem 6:0 gegen den FC Schalke , bei dem der Kapitän in die Startelf zurückgekehrt war und das 1:0 erzielte, machte Müller seinem Ärger Luft.

Müller sauer: „Wo es ein bisschen kritisch wurde ...“

„Die Zeitung mit den vier Buchstaben verkauft mit meiner Nase natürlich immer noch einige Blätter“, sagte der Bayern-Star im Sky -Interview mit Patrick Wasserziehr: „Ihr Fernsehsender macht sich das natürlich auch relativ einfach, da Diskussionen zu entfachen. Ich verstehe das auch, aber wo es ein bisschen kritisch wurde, war, als so geschrieben und gesprochen wurde, als ob das meine Meinung ist, als ob man was weiß, dass ich irgendwelche Gedanken hätte. Das muss ich ins Phantasialand schieben.“

Was Müller meinte: Die Sport Bild hatte am Mittwochmorgen vermeldet, dass sich der Routinier des FC Bayern ernsthafte Gedanken über einen Abschied im Sommer mache, weil er unzufrieden mit seiner Reservistenrolle in der jüngeren Vergangenheit sei.